Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Alain Bai Alain Bai tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

Hier präsentiert sich Alain Bai den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Alain Bai

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin seit meiner Geburt in Muttenz zu Hause, wo ich mittlerweile zusammen mit meiner Frau und unserer dreijährigen Tochter lebe. In meiner Freizeit nehme ich aktiv am Vereinsleben teil und komme bei einem Match mit Freunden im Tennisclub Muttenz auf andere Gedanken. Die Familienzeit geniessen wir bei ausgedehnten Spaziergängen im Muttenzer Rebberg oder auf dem Spielplatz Birsköpfli.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als junger Familienvater fördere ich vor allem Investitionen in die Ausbildung und Betreuung unserer Kinder und stehe für eine vernünftige und nachhaltige Energie- und Klimapolitik ein. Zudem setze ich mich für die finanzielle Entlastung der Baselbieterinnen und Baselbieter ein, damit sich diese insbesondere dank tieferer Steuern, Gebühren und Abgaben auch zukünftig etwas leisten können.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Ein gesunder öffentlicher Finanzhaushalt, eine starke Wirtschaft und ein erfolgreiches Gewerbe sichern unseren Wohlstand und sind Grundvoraussetzungen dafür, dass unser Kanton wichtige Leistungen etwa in den Bereichen Bildung, Verkehr, Gesundheit und soziale Sicherheit finanzieren und auch weiterhin verantwortungsvoll in unsere Zukunft investieren kann.

