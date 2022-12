Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von David Meier David Meier tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.41 Uhr

Hier präsentiert sich David Meier den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an David Meier

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen in der Innerschweiz, studiert in Zürich und an der Fachhochschule Nordostschweiz, kenne ich verschiedene Facetten der Schweiz. Seit 20 Jahren bin ich in der FDP Münchenstein und für diese seit 2016 im Gemeinderat. Sehr wichtig sind mir persönliche Entfaltung, Sicherung des Wohlstands, Zukunft für unsere Nachkommen, dies auch klimapolitisch, und Versorgung im Alter.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Hauptfokus sind bei mir wirtschaftsfreundliche Strukturen. Mein Motto: Gutes Bewahren und gleichzeitig neue Wege gehen. Eine Herausforderung ist die zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft. Hier gilt es, ein gutes Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der verschiedenen Generationen zu finden. Und es gilt, neben einem ausgewogenen Angebot die Finanzen auf allen Ebenen gut auszutarieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Es ist ein Spannungsfeld zwischen dem Unter- und dem Oberbaselbiet, welche nicht immer die gleichen Bedürfnisse haben. Als Vertreter einer Agglomerationsgemeinde priorisiere ich die Herausforderung der stadtnahen Gemeinden: Verkehr, Arealentwicklungen, Freiräume und Energie. Im Gemeinderat sehe ich, wie immer mehr Kosten auf die Gemeinden verlagert werden, das ist eine grosse Herausforderung.

