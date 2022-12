Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Ernst Lüthi Ernst Lüthi tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Ernst Lüthi den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Ernst Lüthi

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin verheiratet mit Esther Lüthi und habe vier erwachsene Kinder. Wir betreiben einen Obstbaubetrieb mit Direktvermarktung. Auf 15 Hektaren produzieren wir Obst, Beeren und Gemüse. Im Öpfelhüsli vermarkten wir unsere Produkte erfolgreich direkt an die Konsumenten. Als Hobby engagiere ich mich seit Jahren in der Politik und in der landwirtschaftlichen Branche. Meine Freizeitbeschäftigungen sind Wandern und Blasmusik.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Die Grundlage schaffen für eine erfolgreich produzierende Landwirtschaft im Kanton Baselland. Die Förderung einer starken KMU-Wirtschaft ist durch die Vereinfachung der gesetzlichen Vorlagen zu unterstützen. Im weiteren möchte ich mich für eine solide Grund- und Berufsausbildung einsetzen, denn das ist die Basis unserer Zukunft.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Herausforderungen sind, die Finanzen im Gleichgewicht zu halten, Baselland als guten Wirtschaftsstandort zu erhalten, die Mobilität durch Ausbau der Infrastruktur im Individualverkehr wie auch im ÖV zu gewährleisten.

