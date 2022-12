Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Fabio Dinkel Fabio Dinkel tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Hier präsentiert sich Fabio Dinkel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Fabio Dinkel

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich heisse Fabio Dinkel, bin 50 Jahre alt und wuchs in der Region Basel auf. Vor langer Zeit zog ich nach Reinach, da ich ja Reinacher Bürger bin. Fest verwurzelt in der Gemeinde habe ich eine Tochter, welche hier in Reinach zur Schule geht. Freizeit verbringe ich mit Jugendarbeit und alten Vespas restaurieren.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Neben meinen beruflichen Herausforderungen lag mir die Förderung und Unterstützung Jugendlicher am Herzen, weshalb ich sie voller Tatendrang und Freude in verschiedenen Bereichen unterstütze. Eines meiner vielen Ziele soll sein, dass jeder Jugendliche eine Lehrstelle und eine Ausbildung in der Region bekommt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Finanzen, gut qualifizierte Arbeitskräfte, Verkehr.

___

