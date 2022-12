Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Felix Mangold Felix Mangold tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 4 (EVP). 21.12.2022, 01.38 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Felix Mangold den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Felix Mangold

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Verheiratet, Vater von drei erwachsenen Söhnen und zweifacher Grossvater. Als Physiotherapeut arbeite ich aktuell hauptsächlich mit Patienten, hatte aber auch schon Leitungsaufgaben eines Therapie- und Beratungsteams an einem Akutspital. Ich bin nebenberuflich engagiert im Korps Gundeli der Heilsarmee und dort zuständig für den Kontakt zu den spanisch- und portugiesischsprachigen Mitgliedern.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Meine Erfahrungen aus dem Gesundheitswesen in die Politik einbringen und auch gesellschaftliche Themen wie Integration oder Austausch zwischen den Altersgruppen ansprechen. Als Mitglied einer kleinen Partei geht es darum, sich zu vernetzen und in Themen wie Umweltschutz oder Bildungspolitik vermitteln zu können. Die Familie als integraler Bestandteil der Familie ist mir auch sehr wichtig

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Familie und Beruf in Einklang zu bringen, dass sowohl Berufstätigkeit als auch Familienzeit ihren Wert haben. Integration der verschiedenen Kulturen, indem gemeinsame Werte identifiziert und eingebracht werden. Das Gesundheitssystem an die älter werdende Bevölkerung anzupassen und dabei auch Kantonsgrenzen zu überwinden. Natur und Wirtschaft in Einklang zu bringen und die Bautätigkeit zu regulieren.

___

