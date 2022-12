Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Laurent Inäbnit Laurent Inäbnit tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.40 Uhr

Hier präsentiert sich Laurent Inäbnit den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Laurent Inäbnit

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Binningen. Im Sommer 2022 schloss ich die Maturität mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht am Gymnasium Oberwil ab. Zurzeit studiere ich an der Universität Basel. In meiner Freizeit spiele ich gerne Tennis und gehe Skifahren. Seit geraumer Zeit engagiere ich mich aktiv bei den Jungfreisinnigen Baselland und habe zudem ein spannendes Mandat im Jugendrat BL.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Themen wie gesunde wirtschaftliche Entwicklung, Vorsorge- und Rentenpolitik, Verkehrs- und Umweltfragen liegen mir sehr nahe. Zum Beispiel brauchen wir im Leimental für unsere Verkehrsengpässe ein sinnvolles Nebeneinander von Auto, ÖV und Velo. Wichtig sind mir im Landrat zu allen Fragen und Herausforderungen liberale Lösungen, welche auf Eigenverantwortung basieren.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der Kanton Baselland soll ein noch attraktiverer Wirtschaftsstandort für Unternehmungen (insbesondere KMU) sein. Um dies zu erreichen, müssen entsprechende Ansiedlungsanreize, eine digitalisierte Verwaltung und unbürokratische Prozesse geschaffen werden. Ausserdem bleibt der Kanton dadurch auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer interessant und sichert das Lehrstellenangebot.

