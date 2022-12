Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Lewin Lempert Lewin Lempert tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Lewin Lempert den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Lewin Lempert

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen im Berner Oberland und in der Stadt Zürich, wohne ich seit bald 3 Jahren in Binningen. Ich entdecke in unserer Region gerne auch über die Grenzen hinaus gute neue gastronomische Angebote, spiele in meiner Freizeit hin und wieder etwas Unihockey und mag das Wandern in der alten Heimat, aber auch in anderen Bergtälern.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Für mich ist klar: Der Kanton Baselland braucht kostengünstigere Kinderbetreuungsangebote, grosszügigere Prämienverbilligungen und mehr bezahlbaren Wohnraum. Dafür würde ich mich im Landrat einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Auch in unserem Kanton wird das Leben teurer: Wohnen, Krankenkassen, Mietnebenkosten. Das stellt grosse Teile des Mittelstands, aber auch der tiefen Einkommen vor massive finanzielle Schwierigkeiten. Es braucht dringend mehr soziale Politik, welche die Kaufkraft schützt und Armut bekämpft.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.