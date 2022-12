Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Matthias Liechti Matthias Liechti tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Sissach für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Matthias Liechti den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Matthias Liechti

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Aufgewachsen im Oberbaselbiet, lebt der heute 42-Jährige nach einigen Jahren im Waadtland und im Bernbiet wieder in Rümlingen. Dort war er bis im letzten Sommer Gemeinde- und Schulratspräsident. Er ist verheiratet und hat vier Kinder. Matthias Liechti arbeitet als Leiter Services bei einer Raiffeisenbank und bewirtschaftet einen kleinen Bio-Hof. In seiner Freizeit fliegt er Gleitschirm.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Meine Schwerpunkte liegen in der Bildungs-, Finanz- und Versorgungspolitik. Der Bildungsfranken muss dort eingesetzt werden, wo er etwas bringt: im Klassenzimmer. Finanzpolitisch gilt es zu planen, was man braucht, zu sparen, was man kann, und auszugeben, was man benötigt – und das ohne Schuldenberge. Die Versorgungssicherheit bezüglich Nahrung und Energie muss auf- und ausgebaut werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Ich glaube nicht, dass es eine «grösste Herausforderung» gibt. Vielmehr sind wir in einer Phase, in der es an allen Ecken und Enden Probleme anzugehen gilt. Sei das in der Bildungsqualität, der Bewältigung von Mangellagen oder auch den immer diverser werdenden Ansprüchen der Gesellschaft. Die Herausforderung wird sein, echte Lösungen zu finden und nicht Pflästerli-Politik zu betreiben.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.