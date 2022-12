Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Peter Hartmann Peter Hartmann tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.46 Uhr

Hier präsentiert sich Peter Hartmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Peter Hartmann

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe mit meiner Familie seit 20 Jahren im Baselbiet. In die Politik kam ich auf die klassische Art und Weise, indem ich für das Mitwirken in eine Kommission meiner Wohngemeinde Muttenz angefragt wurde. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur oder als Eisenbahnliebhaber unterwegs.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mir liegt die Umwelt am Herzen, und daher möchte ich mich engagieren, dass unsere Region auch für die nächsten Generationen lebenswert bleibt. Seit einem halben Jahr bin ich 2. Vizepräsident des Landrats. Damit verbunden sind neue Aufgaben, bei welchen ich auch weiterhin zum guten Gelingen des Ratsbetriebs beitragen möchte.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Herausforderungen sind vielfältig: Die Extremwettersituationen nehmen zu und damit auch der Stress für Mensch und Tier. Baselland ist Teil der Welt und soll seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. In der Gesundheitspolitik müssen der Fachkräftemangel und die Kosten im Auge behalten werden. In der Bildung ist es wichtig, dass allen jungen Menschen eine Perspektive aufgezeigt werden kann.

