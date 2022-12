Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Philipp Martin Philipp Martin tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 4 (EVP). 21.12.2022, 01.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Philipp Martin den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Philipp Martin

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In Muttenz aufgewachsen, bin ich nach knapp 5 Jahren in Japan wieder in den Kanton Baselland gezogen. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite als Web Developer für ein internationales Hilfs- und Missionswerk. Gleichzeitig bin ich kurz vor dem Abschluss meiner Ausbildung zum dipl. Techniker HF Informatik. In meiner Freizeit engagiere ich mich in der Kirche oder bei der Feuerwehr.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich unterstütze in erster Linie meine Partei im Wahlkampf und möchte mit meiner Kandidatur dazu beitragen, dass auch in Zukunft die Anliegen und Werte der EVP im Landrat und hoffentlich auch bald im Regierungsrat vertreten sind.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der Kampf gegen den Klimawandel, der Umgang mit der fortschreitenden Digitalisierung, steigende Gesundheitskosten und die Schere zwischen Arm und Reich, welche sich weiter auftut.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.