Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von René Amstutz René Amstutz tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Allschwil für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich René Amstutz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an René Amstutz

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In einer Bauernfamilie im Berner Jura bin ich aufgewachsen. An der Universität Neuchâtel habe ich einen Master in Biologie erworben. Seit 2011 arbeite ich im Naturschutz bei Pro Natura. Vor fünf Jahren zog ich nach Allschwil zu meinem Partner, der mittlerweile mein Ehemann ist. Fasnacht, Wandern und Naturbeobachtung sind meine Hobbys.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte mich für eine Entwicklung einsetzen, welche die natürlichen Ressourcen – Boden, Wasser, Luft, Biodiversität – schont und die Zersiedelung der Landschaft eindämmt. Ich möchte mich für eine Gesellschaft einsetzen, die für alle Menschen ohne Diskriminierung da ist.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die akute Klima- und Biodiversitätskrise stellt im Kanton die grösste Herausforderung dar. Die Politik muss den Rahmen für ein suffizientes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in Harmonie mit den Menschen und der Natur setzen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.