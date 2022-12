Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Richard Gafner Richard Gafner tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.43 Uhr

Hier präsentiert sich Richard Gafner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Richard Gafner

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich lebe seit 53 Jahren in Liestal, bin verheiratet, und wir haben eine erwachsene Tochter. Beruflich war ich in verschiedenen internationalen Unternehmen tätig und arbeite seit 11 Jahren für ein Schweizer Unternehmen. Privat bin ich Mitglied einer Fasnachtsclique und an der Fasnacht auch als Schnitzelbank unterwegs. Ich reise gerne und geniesse das Zusammensein mit Familie und Freunden.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mir ist eine offene, liberale, aber auch sozial verantwortliche Gesellschaft wichtig. In diesem Sinne will ich an guten Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Bevölkerung mitarbeiten, die aber auch unsere Verantwortung für Umwelt und die Gesellschaft berücksichtigen und uns als Gemeinschaft weiterbringen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Neben den Herausforderungen, den Wirtschaftsstandort Baselland attraktiver zu gestalten, werden wir uns auch in finanzpolitischer und umweltpolitischer Hinsicht zu bewähren haben. Es wird schwierig sein, die in den nächsten Jahren nötigen Veränderungen so zu gestalten, dass sie einerseits nachhaltig, aber auch wirtschaftsverträglich und mehrheitsfähig sind.

