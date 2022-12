Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Roman Oberli Roman Oberli tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Roman Oberli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Roman Oberli

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin seit etwa 7 Jahren aktiv in der Politik dabei und möchte diese Erfahrung nun gerne in den Landrat einbringen. Die politische Landschaft wird merklich rauer. Es wird immer weniger miteinander gesprochen. Dabei sollte es gerade darum gehen, miteinander die für die Bürgerinnen und Bürger besten Lösungen zu finden statt nur gegeneinander zu arbeiten. Für diese Konsensbereitschaft stehe ich.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat möchte ich mich für ein attraktives Baselbiet für Bevölkerung wie Gewerbe einsetzen. Dazu sollen Steuern und Abgaben so tief wie möglich gehalten werden, indem Staatsausgaben kritisch hinterfragt und nicht notwendige Zahlungen gekürzt oder gestrichen werden. Ebenso möchte ich eine bedürfnisorientierte Verkehrspolitik voranbringen, welche eine vermehrte Partizipation ermöglicht.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Lebenshaltungskosten werden teurer und für den Mittelstand immer mehr zum Problem. Insbesondere dem rasanten Anstieg der Krankenkassenprämien gilt es Einhalt zu gebieten. Eine weitere Baustelle ist die Verkehrspolitik. Viele Regierungsvorlagen hierzu wurden in der jüngeren Vergangenheit an der Urne verworfen. Da wird offensichtlich am Bedarf der Bevölkerung vorbeipolitisiert.

___

