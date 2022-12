Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Sebastin Enders Sebastin Enders tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Pratteln für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Sebastin Enders den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sebastin Enders

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Neben meiner Berufstätigkeit in der Baubranche widme ich mich als Präsident der SVP Pratteln sowie im Einwohnerrat der Gemeinde Pratteln der kommunalen Politik. Dazu gehört auch die Arbeit in der Rechnungsprüfungskommission sowie im Wahlbüro. Als Ausgleich engagiere ich mich in der Feuerwehr Pratteln (Wachtmeister und Maschinist). In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur unterwegs.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Wir müssen in Zukunft einen für Gewerbe und Familien attraktiven Kanton Basel-Landschaft gestalten, der eine sinnvolle Verkehrspolitik für alle (!) Verkehrsbeteiligten betreibt und sich in der Nordwestschweiz positiv von den umliegenden «konkurrierenden» Kantonen abhebt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Aus meiner Sicht kommen in den nächsten Jahren die folgenden Herausforderungen auf den Kanton zu: - Attraktiver Standort für das Gewerbe sein und bleiben (Wegzug von Firmen vermeiden, um Verluste von Arbeitsplätzen und wertvollem Steuersubstrat zu umgehen). - Konstruktive und sinnvolle Verkehrspolitik ohne Schnellschüsse für alle (alle Beteiligten müssen in der Planung mitberücksichtigt werden).

