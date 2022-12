Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Stefan Degen Stefan Degen tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Gelterkinden für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.43 Uhr

Hier präsentiert sich Stefan Degen den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Stefan Degen

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin in Gelterkinden aufgewachsen und Finanzchef einer mittleren Unternehmung im Pharmabereich. Zahlen, Daten, Fakten – Entscheiden – Umsetzen, das braucht es auch in der Politik wieder mehr, und zwar frei von persönlichen Befindlichkeiten. Ich bin gut vernetzt in der Baselbieter Politik und Wirtschaft und habe kurze Wege zur Informationsbeschaffung. Das will ich weiterhin einbringen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich will mich im Landrat weiterhin für eine vernünftige Steuer- und Ausgabenpolitik einsetzen. Ich will weiter daran arbeiten, dass sich die Position des Kantons Baselland im nationalen Steuerranking bei den natürlichen Personen deutlich verbessert. Bei den Ausgaben müssen wir uns auf das Wesentliche beschränken. Die Infrastruktur muss gestärkt werden (Nachholbedarf bei den Strassen).

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die seit Jahren unverändert wachsenden Ausgaben in allen Bereichen und die steigenden Begehrlichkeiten an den Staat führen zusammen mit der rekordhohen Pro-Kopf-Verschuldung des Baselbiets (zweithöchste der Schweiz) ohne Gegensteuer zu Reformstau (z.B. Bildung, Verkehrsinfrastruktur, etc.) und schlimmstenfalls zu Wohlstandsverlust.

