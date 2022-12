Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Stefan Haydn Stefan Haydn tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fotolabor Spiess Ag

(chm)

Hier präsentiert sich Stefan Haydn den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Stefan Haydn

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit über 10 Jahren politisch in der SVP tätig und auch seit über 10 Jahren als Unternehmer im Geschäft. Ich arbeite in der industriellen Automation, was Grundlage ist für die «intelligente» Steuerung von Energien und somit auch ein Schlüsselelement für die Einsparung deren. Als Vater von 2 Kindern liegt mir die Umwelt am Herzen, und ich helfe mit meiner Arbeit aktiv mit, sie zu verbessern.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Als zukünftiger Landrat ist es mir wichtig, dass Baselland gute Rahmenbedingungen für Firmen und Einwohner bietet. Ich werde mich gegen zu hohe Steuern zur Wehr setzen, denn das schreckt Investoren, Unternehmer und damit Steuerzahler ab, in unserem Kanton ansässig zu werden. Mittelfristig muss das Steuersubstrat erhöht werden, nicht die Steuerprozente.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Ganz klar der Individualverkehr. Jeden Tag stehen wir in unserem Kanton im Stau und verursachen einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden. Dazu leiden auch der Arbeitnehmer und die Umwelt. Denn die Zeit, die jeder von uns im Stau steht, fehlt dann woanders. Meist bei der Erholung, was in unserer stressigen Zeit so schon ein Problem ist.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.