Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Thomas Heitz Thomas Heitz tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Allschwil für die Liste 11 (GLP). 21.12.2022, 01.44 Uhr

Hier präsentiert sich Thomas Heitz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thomas Heitz

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als notorischer Besserwisser war mein Weg in die Politik an und für sich vorgezeichnet, aber erst mit der GLP habe ich eine Partei gefunden, bei der ich mich wohlfühle aufgrund ihrer Ambivalenz und ihrem pragmatischen Ansatz. Das führt natürlich auch immer mal wieder zu Widersprüchen, aber ist mir bedeutend sympathischer als im Gleichschritt mit den Scheuklappen unterwegs zu sein.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Die letzten Jahre waren auch für die Menschen in der Schweiz ein ungewohnt wilder Ritt – vieles wurde in Frage gestellt, hat sich in kurzer Zeit enorm verändert, und dieser Wandel wird weitergehen. Wir müssen daher umsetzbare Lösungen finden anstatt ideologische Grabenkämpfe zu führen, damit wir als Gesellschaft miteinander weiterkommen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die dynamischen Kantonsgebiete dürfen nicht weiter in ihrer Entwicklung gebremst werden durch die konservativen Gemeinden, die hauptsächlich beim Finanzausgleich aktiv werden und sich so ihren Stillstand finanzieren lassen anstatt überfällige Reformen anzustreben. So wird der Gedanke des Föderalismus letztlich ad absurdum geführt.

