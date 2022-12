Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Thomas Schmid Thomas Schmid tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.47 Uhr

Hier präsentiert sich Thomas Schmid den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thomas Schmid

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin klar in der Sache und kompromissbereit beim Arbeiten. Menschlicher Umgang und Anstand auch in schwierigen Situationen sind für mich tragend für eine konstruktive Zusammenarbeit. Ich liebe das Zusammensein, das gemeinsame Tun und das künstlerische Arbeiten alleine. Ich träume von einer Schule, in der alle Beteiligten wohl sind und ein wichtiger Baustein für lebenslanges Lernen gelegt wird.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Stärken der ökologischen Werte, Einsatz für eine menschengerechte Mitwelt. Einsatz für eine Volksschule, welche die aktuelle Bildungsforschung anerkennt und umsetzt. Gegen den vorherrschenden Aktionismus in der Bildungslandschaft. Konzentration auf das Wesentliche nach dem Motto: «Weniger ist mehr!» und Mut und Musse für Gründlichkeit und zum echten Vertiefen. Das Schulden wir unsern Kindern.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Trotz vieler anderer Bedürfnisse und sinkender Steuereinnahmen darf nicht auf Kosten der Umwelt und der Mitmenschen gespart werden. Wir brauchen in den Volksschulen genügend Raum und den Anreiz für qualifizierte Lehrpersonen. Hier muss der Kanton korrigierend eingreifen. Im Gesundheitswesen müssen Wege erarbeitet werden, damit auch das Peronal gesund bleiben kann.

