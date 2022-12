Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Thomas Schwarb Thomas Schwarb tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Binningen für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.49 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Thomas Schwarb den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Thomas Schwarb

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin breit interessiert und bringe viel Erfahrungen und vielfältiges Wissen mit: Mit einer Ausbildung vom Handwerk über Informatik bis zu den Wirtschaftswissenschaften. Beruflich als Angestellter in der Privatwirtschaft und in der öffentlichen Verwaltung, als selbstständiger Unternehmer, als Wissenschafter und Hochschulprofessor. Ehrenamtlich aus Tätigkeiten in diversen NGO und Kommitees.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Politische Entscheide, die langfristig zum Wohl aller Menschen im Baselbiet sind. Die Baselbieter Politik wartet oft zuerst ab, es muss aber jetzt etwas passieren: zum Beispiel in der Gesundheitspolitik (Prämien, Strategien zur medizinischen Versorgung), Energieversorgung (alternative Energien), in der Verkehrspolitik (Langsamverkehr, öffentlicher Verkehr), im Natur- und Umweltschutz (Gewässerschutz, Schutzgebiete).

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Balance zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung, der Wirtschaft sowie der Umwelt und Natur insgesamt erreichen. Das betrifft alle Bereiche: Die Bildungs-, die Finanz- und Steuer-, die Natur- und Umwelt-, die Gesundheits-, die Wirtschaftspolitik. Der Staat ist kein Selbstzweck, Bevölkerung und Wirtschaft können nur miteinander funktionieren und wenn sie die Umwelt nachhaltig schützen.

___

