Wahlen BL 2023 Kandidatenportrait von Yves Krebs Yves Krebs tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 11 (GLP). 21.12.2022, 01.44 Uhr

Hier präsentiert sich Yves Krebs den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Yves Krebs

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

2019 wurde ich in den Landrat gewählt und bin Vizepräsident der Mitte/GLP-Fraktion. Ich sitze dort in der GPK und war ein Jahr Mitglied in der Justiz- und Sicherheitskommission. Gleichzeitig engagiere ich mich beim FC Landrat als Spieler und Kassier und bin Präsident der parlamentarischen Gruppe Sport. Beruflich arbeite ich als Payroll Spezialist und habe einen Abschluss als Betriebsökonom FH.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte Reformen voranbringen und grundsätzlich mehr Ja als Nein stimmen. Es gibt schon genügend Nein-Sager und Verhinderer. Wir müssen die Sportinfrastruktur ausbauen, besonders die prekäre Hallensituation. Gleichzeitig haben wir wichtige Projekte in der Verkehrsinfrastruktur wie Bachgraben und Margrethenstich 2.0. Ich will Anreize schaffen für Gemeindefusionen und endlich Windkraftanlagen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wir brauchen einen grossen Wurf mit einer Gebietsreform, anstatt ineffiziente Strukturen zu zementieren per Finanzausgleich. Mehr Jugendliche sollten sich für eine Berufsbildung entscheiden anstelle des akademischen Wegs. Die demografische Entwicklung sowie die Spitalplanung sind grosse Sorgenkinder. Wie können wir mehr erneuerbare Energie produzieren, neue Verkehrsprojekte ohne Einsprachenflut realisieren?

