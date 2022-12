Wahlen Baselland 2023 Kandidatenporträt von Sebastian Binggeli Sebastian Binggeli tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 11.53 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Sebastian Binggeli den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sebastian Binggeli

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit meiner Geburt bin ich im Leimental verwurzelt. Trotz meines jugendlichen Alters verfüge ich über politische Erfahrung aus der Arbeit in verschiedenen Ämtern und Gremien. Auch spiele ich Akkordeon in einem Orchester, in welchem ich im Vorstand mitarbeite. So liegt mir das lokale Vereinsleben sehr am Herzen. Ich schätze den sozialen Zusammenhalt und den Austausch zwischen den Generationen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich will meiner im Landrat untervertretenen Generation eine Stimme verleihen. Wichtig sind mir der Erhalt unseres guten Bildungssystems, eine zukunftsorientierte Gesundheitspolitik und die Beibehaltung der Standortattraktivität, insbesondere hinsichtlich Wirtschafts- und Steuerstruktur. Umweltpolitisch will ich Massnahmen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf Kantonsebene miterarbeiten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der Kanton Basel-Landschaft soll für alle Generationen ein lebenswerter und attraktiver Kanton bleiben. Die Herausforderung wird sein, die bestehenden Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und den Kanton für die Zukunft fitzuhalten. Somit betrifft diese Herausforderung verschiede Themenfelder. Dabei ist es mir ein Anliegen, immer alle beteiligten Akutere in den Entscheidungsprozess einzubeziehen.

