Wahlen BL 2023 Kandidatin Andrea Heger-Weber im Portrait Andrea Heger-Weber tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Waldenburg für die Liste 4 (EVP). 21.12.2022, 01.39 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Andrea Heger-Weber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andrea Heger-Weber

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich halte mich für eine offene, positiv denkende Person. Menschen, Aufgaben und Herausforderungen betrachte ich gerne aus verschiedenen Blickwinkeln, um sie möglichst ganzheitlich und vorausschauend angehen zu können. Mit Freude lerne ich Neues und entdecke Verknüpfungen und Strukturen. Als gelernte Primarlehrerin bin ich derzeit vor allem als Familienfrau sowie neben- und ehrenamtlich engagiert.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mir liegen Bildungs- und Gesellschaftsfragen, ein nachhaltiger Umgang mit unserer Umwelt und die Gleichberechtigung von Mann und Frau besonders am Herzen. Gerne setze ich mich weiterhin für eine wertschätzende Debattenkultur ohne Scheuklappen ein und gestalte parteiübergreifend gute Lösungen für unsere Bevölkerung mit. Am liebsten weiterhin in der Bildungs-, Kultur- und Sportkommission.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Bei uns noch rascher als in der übrigen Schweiz: die starke Zunahme an älteren und hochaltrigen Menschen. Das führt zu enormen Herausforderungen bezüglich Fachkräftemangel, Finanzierbarkeit, generationenübergreifendem Zusammenhalt und ethischen Fragen rund um Mach- und Tragbarkeit von gesundheitlichen Eingriffen. Zudem weiterem Aufsplittern in sich abschottende Gruppen wirksam entgegentreten.

___

