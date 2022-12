Wahlen BL 2023 Kandidatin Annette Vogt im Portrait Annette Vogt tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.43 Uhr

Hier präsentiert sich Annette Vogt den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Annette Vogt

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Liestal aufgewachsen und lebe nun seit drei Jahren mit meinem Mann und zwei Kindern in Lupsingen. Ich war lange Zeit in der Pfadi Liestal und übernahm verschiedene Leitungspositionen. Ich bin ausgebildete Oberstufenlehrerin für Geschichte und Geografie und arbeite nun als Lehrperson auf der Sekundarstufe.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Neben fachlichen Fähigkeiten zeichnen mich auch meine persönlichen Fähigkeiten aus. Ich bin offen für neue Herausforderungen, lerne schnell und denke zukunftsorientiert, zudem bin ich sehr zuverlässig und zielorientiert. Ich setze mich für gute Bildung, ein zahlbares, gutes Gesundheitssystem und Steuerentlastung der Familien ein.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Finanzen im Lot zu behalten. Die Zusammenarbeit Basel-Stadt, speziell Gesundheitssystem und Universität. Die Attraktivität für neue Unternehmen steigern und die damit verbundenen Steuereinnahmen.

___

