Wahlen BL 2023 Kandidatin Biljana Grasarevic im Portrait Biljana Grasarevic tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Allschwil für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.49 Uhr

Hier präsentiert sich Biljana Grasarevic den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Biljana Grasarevic

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In der Region Basel aufgewachsen, studierte ich Wirtschaft in Basel und machte anschliessend die pädagogische Ausbildung zur Mittelschullehrperson. Nach Stationen in der Privatwirtschaft arbeite ich nun seit über zehn Jahre als Lehrerin in Basel. Als Mutter von drei Kindern und Ehefrau verbringe ich meine Freizeit vorwiegend mit der Familie in der Natur und unterstütze Projekte gegen Kinderkrebs.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mich für eine – auch für künftige Generationen – lebenswerte Region einsetzen. Dies beinhaltet die Sicherung und nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen, eine gute Bildung, Förderung der Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was wiederum zu einer innovativen Wirtschaft beiträgt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Dazu gehören meines Erachtens die Umkehr des weiterhin massiven Rückgangs der Biodiversität; die Klimakrise, bei deren Bekämpfung wir mit gutem Beispiel vorangehen können; das bessere Ausschöpfen des lokalen Fachkräftepotenzials für unsere Wirtschaft; das Vermeiden der fortdauernden Zubetonierung der Landschaft.

___

