Wahlen Baselland 2023 Kandidatin Elisabeth Vock im Porträt Elisabeth Vock tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sissach für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 13.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Elisabeth Vock den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Elisabeth Vock

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mami eines 15-jährigen Sohns, und ich lebe mit meiner Familie seit 2013 Sissach. Aufgewachsen bin ich in Itingen, studiert habe ich Betriebsökonomie in Basel. Meine Arbeitserfahrungen als Personalleiterin haben mich für viele Jahre in die West- und Ostschweiz geführt. Ich habe gelernt, mit positivem Denken erfolgreich im Team zu arbeiten; für eine gute Zukunft für alle!

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich setze mich für ein lebendiges Baselbiet ein, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit verschiedenen Interessen eine attraktive Lebensqualität vorfinden und unsere Kinder von guter Schulbildung profitieren. Dazu braucht es eine wirtschaftlich stark vernetzte Region mit guter Verkehrsanbindung und Firmen, die interessante Arbeitsplätze anbieten. An all dem arbeite ich gerne mit!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wir müssen das Thema Verkehrsanbindung grenz- und kantonsübergreifend besser lösen, damit Arbeiten in der Region Freude macht und wir unsere Arbeitsplätze mit gut ausgebildeten und interessierten Menschen besetzen können. Daneben brauchen wir eine gesunde Finanzsituation, die es uns erlaubt, unseren sozialen Verpflichtungen gegenüber unseren Kindern und älteren Mitmenschen gerecht zu werden.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Baselland

Alle Berichte zu den Baselbieter Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.