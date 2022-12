Wahlen BL 2023 Kandidatin Gina Zehnder im Portrait Gina Zehnder tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.41 Uhr

Hier präsentiert sich Gina Zehnder den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Gina Zehnder

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mama, Arbeitnehmerin und selbstbestimmte Frau. Seit 5 Jahren bin ich in der Politik tätig, bin aber selbst noch nie zur Wahl angetreten. Das heisst eigentlich: Ich habe mehr Reden geschrieben als gehalten, mehr Champagner-Gläser gewaschen als Champagner getrunken und lebe grundsätzlich nach dem Motto: «Meh liefere als lafere!» Weil ich überzeugt bin, dass das «als» auch ein «und» sein könnte...

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sind für mich zentral – doch wenn das jemand nicht kann? Wenn jemand Unterstützung braucht? Diesen schmalen Grat zu finden und auch eine Grenze zu ziehen, das ist etwas, was ich mitgestalten möchte. Wir brauchen eine liberale und tolerante Gesellschaft, die aber die Schwächsten nicht vergisst, sondern als Teil sieht!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Für mich zentral ist der Begriff «Nachhaltigkeit» - nicht nur in Umweltthemen, sondern in all unserem Handeln. Wie kann etwas, was wir heute machen/entscheiden, auch für spätere Generationen sinnvoll sein? Beispiel Bildung: Wir brauchen gute Bildung, damit wir die Fachkräfte von morgen haben. Dies nützt vor allem dann etwas, wenn auch Familie und Beruf endlich vereinbar sind. Es ist ein Kreislauf!

