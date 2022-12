Wahlen BL 2023 Kandidatin Julie von Büren im Portrait Julie von Büren tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Diana Pfammatter

Hier präsentiert sich Julie von Büren den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Julie von Büren

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit mehreren Jahren engagiere ich mich in der Gemeinde Muttenz für mehr bezahlbaren Wohnraum, eine gute Kinderbetreuung und Klimaschutzmassnahmen. Als Leiterin im Turnverein ist es mir ein grosses Anliegen, auch die jüngste Generation zu fördern und mich für gleiche Bildungschancen für alle einzusetzen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat werde ich mich dafür einsetzen, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich nicht weiter zunimmt. Personen, die unter der Armutsgrenze oder von staatlicher Unterstützung leben, sollen gestärkt und sozial integriert werden. Alle Kinder und Jugendlichen im Baselbiet sollen dieselben Bildungschancen haben.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Durch die Inflation geraten viele Menschen in finanzielle Schwierigkeiten. Gleichzeitig steigen die Krankenkassenprämien und die Mieten weiter an. Der Kanton muss sich deshalb überlegen, wie die Kaufkraft der Menschen gestärkt und die Menschen mit tiefem und mittlerem Einkommen längerfristig entlastet werden können. Gleichzeitig müssen aber Investitionen in den Klimaschutz getätigt werden.

