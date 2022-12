Wahlen BL 2023 Kandidatin Nicole Hatz im Portrait Nicole Hatz tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

Hier präsentiert sich Nicole Hatz den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Nicole Hatz

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In bin in Binningen in eine liberale Familie geboren worden und habe an der FHNW in Muttenz Architektur studiert. Ich bin verheiratet und Mutter einer Tochter. 2003 habe ich mit meinem Mann das Architekturbüro Volpatohatz in Sydney (Australien) gegründet. Seit 2010 hat die Firma Ihren Sitz in Birsfelden. Meine Lebensabschnitte in Australien und im Tessin stärkten meine liberale Weltansicht.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Eine offene Diskussion, die zu einem Konsens führt, ist für mich prioritär. Zuhören und die bestmögliche politische Lösung finden, die dem Kanton, Birsfelden und Muttenz und allen Gemeinden dient. Es geht darum, ein gesundes Wachstum im Kanton zu fördern, eine Kreislauf-Wirtschaft zu stärken, damit am Ende niemand zu kurz kommt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der Wirtschaftsstandort Baselland soll attraktiver und innovativer werden. Arbeitsplätze sollen im Kanton gehalten werden und neue geschaffen werden durch neue innovative Industrien und Produktionen. Innovation soll gefördert werden im Kanton und nötigenfalls bei Energiekrisen unterstützt werden. Alternative Energien wie Wasserstoff H2 können uns bei einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zugute kommen.

