Wahlen BL 2023 Kandidatin Sabrina Weitnauer im Portrait Sabrina Weitnauer tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Gelterkinden für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

Hier präsentiert sich Sabrina Weitnauer den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sabrina Weitnauer

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 26 Jahre alt, im schönen Oltingen zu Hause, bin gelernte Landwirtin und Agrotechnikerin HF. Ich arbeite in einem Treuhandbüro im Baselbiet. In meiner Freizeit verbringe ich viel Zeit in der Natur und pflege gerne Traditionen, daher tanze ich in einer Trachtengruppe.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mir liegen die Landwirtschaft und das Gewerbe, vor allem die KMU-Betriebe, am Herzen – und dafür möchte ich einstehen. Das heisst, der Wirtschaftsstandort Kanton Baselland soll gestärkt werden. Dies vo rallem durch das Anpassen der Fiskalquote. Die Selbstversorgung im Kanton, aber auch schweizweit soll erhalten oder sogar erhöht werden. Denn wir müssen möglichst unabhängig bleiben.

