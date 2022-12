Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Dominique Zbinden Dominique Zbinden tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sissach für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Dominique Zbinden den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Dominique Zbinden

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Dominique Zbinden, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin in Itingen auf dem Geisshof aufgewachsen. Auf dem Hof beschäftigen wir uns schon seit vielen Jahren mit Lösungen in der Vereinigung von Landwirtschaft und Naturschutz. Seit dem Kindergarten bin ich im Turnverein Itingen aktiv. Nach drei Jahren Jugendfeuerwehr bin ich nun seit drei Jahren bei den Aktiven der Feuerwehr Sissach.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Seit Kindertagen setze ich mich für den Naturschutz ein. Auch im Landrat möchte ich mich gerne für eine intakte Umwelt einsetzen. Dass es dazu mehr Zusammenarbeit und Lösungsvorschläge statt nur Blockaden braucht, ist für mich selbstverständlich. Mit meinem Fachwissen und meinem Netzwerk in bäuerlichen Kreisen möchte ich dabei eine wichtige Vernetzung ermöglichen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wir werden uns in den nächsten Jahren ausreichend für die Erhaltung einer intakten Umwelt bemühen müssen. Dazu Lösungen zu finden, welche von allen gemeinsam getragen werden, wird die grösste und drängendste Herausforderung.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.