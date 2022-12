Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Doris Rutishauser Saner Doris Rutishauser Saner tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Doris Rutishauser Saner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Doris Rutishauser Saner

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

In meiner Laufbahn war es bei jeder Aufgabe mein Ziel, im Team exzellente Ergebnisse zu erarbeiten und andere zu befähigen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Auch meine Politik ist darauf ausgerichtet, allen Einwohnerinnen und Einwohnern möglichst viel Freiraum zu geben, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen und ihre Ideen verwirklichen können.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte mein Fachwissen im Finanzbereich einbringen: Dazu gehört insbesondere, dafür zu sorgen, dass die Kantonsfinanzen gesund bleiben und weitere notwendige Steuerreformen eingeleitet werden, welche dazu beitragen, dass der Kanton Basel-Landschaft attraktiver wird. Mit meiner Erfahrung als Gemeinderätin in Umwelt- und Verkehrsfragen werde ich mich für liberale Lösungen einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Geht man davon aus, dass die Wirtschaft sich weiterhin positiv entwickelt, so sehe ich die grössten Herausforderungen in den Bereichen Verkehr und Umwelt. Sollte es zu einer unerwartet deutlichen Verlangsamung der Wirtschaft kommen, so sehe ich die grösste Herausforderung im Erhalt gesunder Finanzen. Denn sie sind die Grundlage für die Bewältigung schwieriger Situationen.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.