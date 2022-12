Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Erika Eichenberger Erika Eichenberger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.47 Uhr

Hier präsentiert sich Erika Eichenberger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Erika Eichenberger

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mutter zweier Söhne und weiss, was es heisst, Familie, Politik und Arbeit unter einen Hut zu bringen. In Liestal bin ich daheim, bin gut vernetzt und nütze das breite Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen in Fuss- und Velodistanz. Ich schätze das Leben in Naturnähe, geniesse die Freizeit- und Kulturangebote in und um Liestal und pendle täglich mit Velo und ÖV zur Arbeit.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Seit fünf Jahren setze ich mich im Landrat für die Vereinbarung von Familie und Beruf ein, besonders für bezahlbare Kitas und Tagesschulen. Ich kämpfe für die konsequente Reduktion des CO2-Ausstosses. Mein Postulat «Eigenstromerzeugung auf allen Neubauten» ist Teil des Energieplanungsberichts 2022. Die Biodiversität muss dringend verbessert werden. Naturnahes Lernen sollte zur Pflicht werden.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Im Bereich Gesundheit beschäftigt der Notstand in der Pflege: Es braucht bessere Arbeitsbedingungen in unseren Spitälern und Heimen. Das neue Psychiatriekonzept muss dem wachsenden Bedarf mit neuen Behandlungsansätzen und mehr Personal besser Rechnung tragen. Es braucht neue Anreize für ein verändertes Mobilitätsverhalten. Pensionskassen und Banken sollten nur noch CO2-neutrale Anlagen anbieten.

