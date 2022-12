Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Jacqueline Hohmann-Weibel Jacqueline Hohmann-Weibel tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 01.50 Uhr

Gaspard Weissheimer

(chm)

Hier präsentiert sich Jacqueline Hohmann-Weibel den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Jacqueline Hohmann-Weibel

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit mehr als 30 Jahren arbeite ich in einem Vollpensum als schulische Heilpädagogin auf der Primar- und Sekundarstufe. In diesem Berufsfeld habe ich mich in den letzten Jahren für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf in die Regelschule und ins Berufsleben starkgemacht.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte mich für eine integrative Schule und mehr Arbeitsplätze für Menschen mit Unterstützungsbedarf im Kanton Baselland engagieren. Ebenfalls möchte ich mich als berufstätige Mutter für ein bezahlbares und niederschwelliges familien- und schulergänzendes Betreuungsangebot in allen Gemeinden des Kantons einsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Eine grosse Herausforderung ist in den nächsten Jahren die Unterstützung von Menschen, welche sozial und wirtschaftlich benachteiligt sind. Ebenfalls eine wichtige Aufgabe ist, der zunehmenden Armut aktiv und präventiv entgegenzutreten in der Bildung, im Arbeitsmarkt, bei den Gesundheitskosten und für bezahlbaren Wohnraum.

