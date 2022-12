Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Lena Schenker Lena Schenker tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 7 (Grüne). 21.12.2022, 01.48 Uhr

Hier präsentiert sich Lena Schenker den Wählerinnen und Wählern.

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Lena, zu Hause und verwurzelt in Liestal. Ich war lange Zeit in der Pfadi und spätestens seit den Sommerlagern im Zelt habe ich eine starke Verbindung zum Draussen-Sein und zur Natur. Mein Studium für Archäologie lehrt mich, in grossen Zeiträumen zu denken und aus der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mein Ziel ist, dass das Baselbiet die eigenen Spielräume schafft und ausnützt, die es braucht, wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten und den CO2-Verbrauch des Kantons minimieren wollen. Man muss aufhören, immer auf die nächsthöhere Instanz – hier auf den Bund – zu warten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Einhalten von Klimazielen und langfristige positive Veränderungen brauchen Durchhaltevermögen und leider auch Verzicht. Diese Tatsache wahrzunehmen und sich damit abzufinden wird auch für die Leute im Baselbiet eine Herausforderung. Ich hoffe, dass die Politik in diesen Belangen im Interesse der Zukunft zusammenarbeiten wird.

