Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Pascale Meschberger Pascale Meschberger tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Pascale Meschberger den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Pascale Meschberger

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Neben meiner beruflichen Tätigkeit als Ärztin im Kantonsspital Baselland setze ich mich auf Gemeindeebene als Stadträtin in Liestal und auf Kantonsebene als Landrätin für eine sozialere Gesellschaft ein, in der alle Platz finden. Zudem bereitet es mir Freude, mit Kolleg:innen an verschiedenen Projekten wie Fair Trade Town, Weihnachtsfeier für Arme und Einsame und weiteren Ideen zu arbeiten.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

In erster Linie Verbesserungen in der Sozialpolitik zur Stärkung Armutsbetroffener und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu gehören die soziale Teilhabe von Armutsbetroffenen, Einführung des Mindestlohnes, Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau, Individualbesteuerung und Aufbau von Tagesschulen. Verbesserung des Zugangs zur medizinischen/ psychiatrischen Versorgung.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Das Gesundheitswesen: Es stellen sich Fragen zur Art der Finanzierung, zur Prämienverbilligung, zur Zusammenarbeit der Kantone und zum Personalmangel, welcher die adäquate Gesundheitsversorgung unserer Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Parallel dazu besteht in medizinischen Spezialbereichen ein teures Überangebot. Das Gesundheitswesen müsste gemeinsam mit dem Bund neu gedacht werden.

___

