Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Sandra Völker-Gfeller Sandra Völker-Gfeller tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

Hier präsentiert sich Sandra Völker-Gfeller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sandra Völker-Gfeller

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin 41 und Mami von 3 schulpflichtigen Kindern. Ich arbeite teilzeit bei einer Bank, und die Freizeit verbringe ich mit meiner Familie, in der Natur oder beim Sport. Ich spiele Tennis, jogge und fahre im Winter gerne Ski. Man trifft mich als Fan und Mami auf den Fussball- und Sportplätzen in der Region. Ich engagiere mich in den Vereinen und gebe so etwas für deren wertvolle Arbeit zurück.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ein Hauptthema ist die demografische Entwicklung mit all ihren Folgen. Dem Fachkräftemangel muss mit Investitionen in die Bildung sowie attraktiven Arbeitsbedingungen entgegengewirkt werden. Zudem muss der Kanton die Gemeinden in die Pflicht nehmen, Tagesschulen ab Kindergartenstufe anzubieten. Als Mutter von 3 schulpflichtigen Kindern liegt mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie am Herzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die demografische Entwicklung und deren Folgen stellt den Kanton vor grosse Herausforderungen. Weniger Leute im erwerbsfähigen Alter müssen für immer mehr Rentner aufkommen. Die Gesundheitskosten steigen massiv, und gleichzeitig mangelt es an qualifizierten Fachkräften. Ein weiterer Punkt ist das erhöhte Verkehrsaufkommen. Der Individualverkehr nimmt zu, der ÖV muss wo sinnvoll ausgebaut werden.

