Wahlen BL 2023 Kandidatinnennportrait von Tania Cucè Tania Cucè tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 01.49 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Tania Cucè den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Tania Cucè

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Nach meiner ersten Legislatur bin ich zwischenzeitlich gut in der kantonalen Politik angekommen. Nebst der politischen Arbeit setze ich mich als Co-Präsidentin des VPOD Region Basel für faire Arbeitsbedingungen ein. Weitere wertvolle Erfahrungen konnte ich bei meinen Engagements für diverse Spitex-Organisationen sammeln. Privat findet man mich oft beim Wandern oder vertieft in ein gutes Buch.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte mich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, für faire Arbeitsbedingungen und für einen starken Service public in unserer Region. Mir ist eine Politik wichtig, die den Menschen ins Zentrum stellt und allen die gleichen Chancen eröffnet, unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Kantonal wie auch national ist eine der grössten Herausforderungen unsere Gesundheitsversorgung. Die Situation in den Gesundheitsinstitutionen ist prekär. Unser Gesundheitssystem ist am Anschlag, und geht es so weiter, wird keine qualitativ hochstehende Versorgung der Bevölkerung mehr möglich sein. Um dies zu verhindern, muss sofort gehandelt werden.

___

