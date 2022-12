Wahlen Baselland 2023 Kandidatinnennporträt von Claudia Zumsteg Claudia Zumsteg tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 10.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Claudia Zumsteg den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Claudia Zumsteg

(Die bz hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin offen und direkt und sage meistens, was ich denke. Was im Moment politisch abgeht, stört mich sehr, und weil ich nicht nur zuschauen möchte, will ich gerne aktiv sein. Ich bin sozial denkend und habe einen starken Gerechtigkeitssinn. Mein Wunsch ist, dass es allen gleicht gut geht. Für das stehe ich ein.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Weil viele trotz der zwei Coronajahre und Klatschen auf dem Balkon immer noch nicht begriffen haben, wie schlimm es um den Pflegeberuf steht, hoffe ich, in den Landrat gewählt zu werden, um hoffentlich in dieser Hinsicht etwas erreichen zu können. So geht es nicht mehr weiter. Leider verstehen das viele nicht. Obwohl alle eine gute Pflege brauchen und wollen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Der soziale Fortschritt leidet. Es wird viel für die Reichen gemacht und nicht für die, denen es nicht gut geht. Den Bürgerlichen entgegenzuwirken wird nicht einfach sein.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Baselland

Alle Berichte zu den Baselbieter Landrats- und Regierungsratswahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.