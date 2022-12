Wahlen BL 2023 Portrait von Adrian Koessler Adrian Koessler tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Pratteln für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Adrian Koessler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Adrian Koessler

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Ehemann und Familienvater, stehe mit beiden Beinen im Leben und weiss, was ich will. Ich bewege mich sehr gerne zu Fuss – wandern, joggen, Fussball – oder auf dem Fahrrad. Ich musiziere sehr gerne und spiele in einer Blasmusik die Tuba. Beruflich bin ich eine Führungsperson und liebe es, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, sie zu fordern und fördern.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Zusammen mit der SVP für die Werte Sicherheit (Bildung, Arbeitsplätze, Versorgung, ohne Angst auf den Strassen gehen), Eigenständigkeit, Sebstbestimmung und Wohlstand unserer Vorfahren einstehen und durchsetzen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Als Wohn- und Wirtschaftsstandort attraktiver werden und so bei uns ausgebildete Fachkräfte im Baselbiet halten können.

