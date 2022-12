Wahlen BL 2023 Portrait von Andreas Blattner Andreas Blattner tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.40 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Andreas Blattner den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Andreas Blattner

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit meiner Schulzeit interessiere und engagiere ich mich insbesondere für gesellschafts- und wirtschaftspolitische Fragestellungen. Ich wohne seit über 30 Jahren im Leimental, und das Leben in diesem Kanton schenkt mir viel Lebensfreude und -qualität. Nach langen, aktiven Jahren in der Gemeindepolitik habe ich Lust und Zeit, mich in der kantonalen Politik zu engagieren und diese voranzubringen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat möchte ich intensiv zusammen mit den anderen Parteivertretern mehrheitsfähige Kompromisse und Lösungen erarbeiten, die zu messbaren Ergebnissen führen. Es geht darum, für die Menschen im Kanton Baselland Nutzen zu stiften und gleichzeitig mit den vorhandenen Ressourcen sorgsam umzugehen. Die Bevölkerung wird weiter wachsen, und der Kanton steht auch diesbezüglich vor grossen Herausforderungen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Reduktion der Steuerbelastung natürlicher Personen mit hohem Einkommen sowie Unternehmen; Ansiedlung von Unternehmen mit nachhaltiger und hoher Wertschöpfung; Abbau der Verschuldungsquote und Sicherstellen eines ausgeglichenen Finanzhaushalts; Verkehrsinfrastruktur bedarfsgerecht ausbauen (u.a. Velowege); Stärkung der Bildung im MINT-Bereich; Wohneigentum und gemeinnütziger Wohnungsbau fördern.

___

