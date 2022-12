Wahlen BL 2023 Portrait von Hasan Kanber Hasan Kanber tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Pratteln für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Hasan Kanber den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Hasan Kanber

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als langjähriger Lokalpolitiker in beiden Basel liegt es mir sehr daran, unsere Region in verschiedenster Weise zu vertreten. Geboren und aufgewachsen in Basel, lebe ich seit etwa 8 Jahren in Pratteln. Als geselliger Mensch bin ich in mehreren Vereinen und Verbänden aktiv und möchte weiterhin für das Allgemeinwesen meinen Beitrag leisten.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Mitten im Leben stehend, sind mir das Themenfeld der Generationen und die Zukunft sehr wichtig. Das frühe Fördern der Kleinkinder sowie Fragen im Zusammenhang mit der Alterspolitik stellen grössere Herausforderungen für unseren Kanton dar. Eine aktivere Einbindung der Migrationsbevölkerung in die Gesellschaft und letztlich in politischen Fragen ist unerlässlich für ein gedeihliches Zusammenleben.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Meiner Ansicht nach ist dies der noch nicht ganz umgesetzte soziale und ökologische Fortschritt unseres Kantons, vor allem der sozialen Sicherheit und Umbau der ökologischen Ressourcen. Aber auch bezahlbarer, günstigerer Wohnraum für die verschiedenen Generationen muss noch weiter gefördert werden. Der Ausbau von Tagesstrukturen, aber auch Investitionen in unsere Kindergären und Schulen sind wichtig.

