Wahlen BL 2023 Portrait von Heinz Lerf Heinz Lerf tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.42 Uhr

Hier präsentiert sich Heinz Lerf den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Heinz Lerf

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit über 25 Jahren bin ich auf Gemeinde- und Kantonsebene politisch tätig. In der Sozialhilfebehörde, im Einwohnerrat und als Einwohnerratspräsident in Liestal. Seit 2015 Mitglied des Baselbieter Landrats. Einsitz in verschienen Kommissionen und im Amtjahr 2021/2022 auch Landratspräsident. Daneben gibts Musik von der Band «Filet of Soul» und seit Jahrzehnten auch viele Tauchgänge unter Wasser.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Seit bald 8 Jahren arbeite ich in den Kommissionen, in der FDP-Fraktion wie auch im Landrat mit, unseren Kanton in allen Belagen weiterzubringen. Als bürgerlicher Politiker möchte ich mich für ein prosperierendes und gut aufgestelltes Baselbiet einsetzen. Unser Kanton verfügt über grosses Potenuial. Dieses gilt es, gezielt zu nutzen und die dafür notwendigen Rahmenbedigungen zu schaffen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

In verschiedenen Bereichen stehen wir vor grossen Herausforderungen. Da wäre einerseits die Erschliessung des Bachgraben-Quartiers in Allschwil mit allen Verkehrsträgern, der geplante Rheintunnel und die Entwicklung von Salina Raurica. Auch in der Bildung sind grosse Aufgaben zu bewältigen. Und nicht zuletzt gilt es, die Kantonsfinanzen gut im Griff zu behalten. Viel Arbeit steht also an.

