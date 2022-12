Wahlen BL 2023 Portrait von Joel Suter Joel Suter tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Allschwil für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Hier präsentiert sich Joel Suter den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Joel Suter

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Seit über vier Jahren arbeite ich in Itingen BL bei der Belenos Clean Power in der Batterieforschung als Laborant und Sicherheitsbeauftragter. Im Oktober 2022 habe ich an der TEKO Basel den Studiengang dipl. Techniker HF Energie und Umwelt begonnen. Ich war Vorstandsmitglied der JUSO BS (2015–2017) und 2016 Kandidat für die Grossratswahlen BS. Seit 2021 bin ich Vorstandsmitglied beim FC Telegraph.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte mithelfen, das Baselbiet in den Bereichen Chancengleichheit, Energie und Umwelt sowie bezahlbarem Wohnraum weiterzubringen. So dass wir uns auch in Zukunft ein gutes Zusammenleben im Baselbiet leisten können. Dass wir auch unseren Nachkommen ein gutes Leben bieten können. Die Zusammenarbeit mit Basel-Stadt stärken und Synergien nutzen

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die grösste Herausforderung wird, dass wir zusammen eine chancengleiche Zukunft für alle schaffen. Die Fortschritte der Zeit zu aktzeptieren und zu Neuem nicht grundsätzlich Nein zu sagen. Die Welt verändert sich täglich, da sollten wir im Baselbiet mithalten. Ich bin mir sicher: Gemeinsam werden wir viele Herausforderungen sehr gut lösen.

