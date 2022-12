Wahlen BL 2023 Portrait von Marc Wey Marc Wey tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 5 (Die Mitte). 21.12.2022, 01.05 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Marc Wey den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Marc Wey

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Als Treuhänder sehe ich in viele kleine Betriebe und in die finanzielle Situation von Bürgerinnen und Bürgern. Als Wirtschaftslehrer habe ich die Chance, jungen Leuten die wirtschaftlichen Zusammenhänge näherzubringen. Ich finde diesen Spagat spannend und herausfordernd. In der Freizeit betreibe ich Sport (Jogging, Fitness) und unternehme ab und zu einmal eine Ausfahrt mit dem Motorrad.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte auf jeden Fall nicht Sachen versprechen, die ein neuer Landrat gar nicht erst halten kann. Ich will mich für gesunde Finanzen einsetzen. Bei zusätzlichen Ausgaben soll man sich auch immer fragen, wie diese finanziert werden sollen. Wichtig für mich ist auf jeden Fall, dass nur, wer etwas tut auch etwas bewegen kann.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Das Verhältnis zwischen den Erwerbstätigen und den Rentnern. Die Bedürfnisse der Ü65 sind nicht immer identisch mit denjenigen, die arbeiten. Diese neuen Bedürfnisse, müssen frühzeitig erkannt werden, sodass der Staat Zeit hat, entsprechende Infrastruktur und Dienstleistungen aufzubauen.

___

