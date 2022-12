Wahlen BL 2023 Portrait von Mirjam Mehmann Mirjam Mehmann tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Münchenstein für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.10 Uhr

Hier präsentiert sich Mirjam Mehmann den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Mirjam Mehmann

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Heimatort ist Bellikon AG. Meine Kindheit habe ich in Dietikon ZH, Möhlin AG, Reinach BL und meine Jugendjahre in Münchenstein BL verbracht. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte ich das KV und lebte für einige Jahre in Hamilton (Ontario, Kanada) zwecks Ausbildung zum Teacher As A Second Language. 2016 folgte eine Weiterbildung zur Selbständigkeit im Börsenhandel (Retail Trader).

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich möchte erreichen, dass die masslose und unkontrollierte Massenzuwanderung im Kanton Baselland eingedämmt wird. Auch möchte ich, dass das Baselbiet sich nicht zu stark ans Ausland verkauft; das heisst, dass trotz Personenfreizügikeit auch Schweizer Bürger ab 50 Jahre eine faire Chance bei Stellenbewerbungen gegenüber Expats haben und dass den Werten und Traditionen der Schweiz mehr Beachtung geschenkt wird.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Jahr für Jahr steigende, unkontrollierte und masslose Massenzuwanderung und die damit zusammenhängende Kriminalität im Kanton Baselland zu stoppen. Wiedereinführung von Kontingenten für Ausländer. Die kompromisslose Unabhängigkeit von noch mehr Auslandabhängigkeit. Dazu gehört vor allem die Energieversorgungssicherheit und auch die direkte Demokratie. Verhinderung eines EU-Beitritts.

