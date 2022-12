Wahlen BL 2023 Portrait von Rafael Hunziker Rafael Hunziker tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Liestal für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 01.50 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Rafael Hunziker den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Rafael Hunziker

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin musikbegeistert, politisch interessiert und erlaube mir immer wieder, utopisch zu denken. Ich bin fest überzeugt, dass eine bessere Zukunft für alle möglich ist. Dafür will ich mich in meiner Heimat, dem Baselbiet, einsetzen.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Wie sich beispielsweise bei der Vermögensteuerreform gezeigt hat, sind die reichsten Menschen in unserem Kanton bestens vertreten. Die Sozialhilfe wird aber gekürzt. Dieses Missverhältnis muss ausgeglichen werden. Ich will meine Stimme für die Menschen erheben, an die heute die Mehrheit des Landrats nicht denkt.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Wir müssen in unsere Zukunft investieren. Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung, Freizeitangebote, eine funktionierende Gesundheitsversorgung und vieles mehr sind die Grundlage für ein glückliches Leben. Die bürgerliche Politik blockiert derzeit jegliche Verbesserungen. Das muss sich umgehend ändern. Sozialdemokratie bedeute immer auch Fortschritt.

___

