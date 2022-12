Wahlen BL 2023 Portrait von Roland Chrétien Roland Chrétien tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Er kandidiert im Wahlkreis Oberwil für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 01.49 Uhr

Diana Pfammatter

(chm)

Hier präsentiert sich Roland Chrétien den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Roland Chrétien

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

57, drei erwachsene Kinder, wohnhaft seit über 20 Jahren in Ettingen, zuvor in Münchenstein und Basel. Geograf, Biologe und Lehrer, seit über 10 Jahren begeistert auch beruflich fürs Velo unterwegs. Interessiert an der Welt und an den Menschen. Wichtig ist mir ein soziales und nachhaltiges Leben und Wirtschaften.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Im Landrat möchte ich mithelfen, den Kanton wirtschaftlich nachhaltig und sozial sicher zu machen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Klimaneutralität, Landschaftsschutz und Schliessen der Einkommensschere.

___

