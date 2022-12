Wahlen BL 2023 Portrait von Sabrina Ossiacher Sabrina Ossiacher tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Reinach für die Liste 1 (FDP). 21.12.2022, 01.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(chm)

Hier präsentiert sich Sabrina Ossiacher den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fragen an Sabrina Ossiacher

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin Mutter von zwei Teenagern, in Aesch aufgewachsen und fest verwurzelt. In meiner Freizeit spiele ich plauschmässig Volleyball und bin Mitglied in einer Guggemusig. Wenn immer möglich erkunde ich die Welt, bin aber auch an regionalen Anlässen anzutreffen. Politische Erfahrung konnte ich bereits als Gemeinderätin sammeln.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Eine konstruktive Zusammenarbeit, parteiübergreifend, bringt den Kanton und seine Einwohner weiter. Ich bin keine Selbstdarstellerin, sondern diskutiere gerne, kann andere Meinungen respektieren und stehe für lösungsorientiertes Handeln. Stabile Kompromisse überzeugen mich mehr als Sturköpfigkeit.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Die Altersstruktur des Kantons stellt diesen vor Herausforderungen. In der Bildungspolitik ist wieder mehr Wert auf die Kinder zu legen. Wenn immer möglich soll ein Kind die Schule an seinem Wohnort besuchen können. Die Folgen der Coronapandemie sind noch nicht absehbar; hier sind insbesondere die finanziellen Auswirkungen zu beobachten und ist wo nötig frühzeitig zu reagieren.

___

Mehr zu den Wahlen im Kanton Basel-Landschaft

Alle Berichte zu den Baselbieter Wahlen vom 12. Februar finden Sie in unserem Wahldossier.