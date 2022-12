Wahlen BL 2023 Portrait von Salome Lüdi Salome Lüdi tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Muttenz für die Liste 2 (SP). 21.12.2022, 03.09 Uhr

Hier präsentiert sich Salome Lüdi den Wählerinnen und Wählern.

Fragen an Salome Lüdi

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Ich bin eine junge engagierte Person mit einem grossen Interesse am politischen Geschehen. Neben meiner Anstellung als Mitarbeiterin Nachhaltigkeit bei einem grossen Lebensmittelproduzenten studiere ich berufsbegleitend Energie- und Umwelttechnik an der FHNW in Brugg/Windisch. «Es ist Zeit für ein fortschrittliches Baselbiet für alle – gerecht, solidarisch und mit nachhaltiger Lebensqualität.»

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich setze mich für einen konsequenten Schutz der Umwelt und für die Bekämpfung der Klimakrise ein. Der flächendeckende Ausbau von erneuerbaren Energien ist mir ein Anliegen. Ich möchte für das Baselbiet mehr Gleichstellung, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dass alle Menschen im Kanton ein Leben in Würde führen können!

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Einst in Sachen Energie und Klima ein Vorzeigekanton, hat der Kanton Baselland diesen Status längst verloren. Es ist an der Zeit, dass das Baselbiet wieder ein fortschrittlicher Kanton wird und die Klima- und Energiepolitik konsequent beschleunigt. Die Klimaziele der Regierung sind ungenügend! Eine gesunde Umwelt ist unsere Lebensgrundlage und die Basis einer funktionierenden Wirtschaft.

