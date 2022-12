Wahlen BL 2023 Portrait von Sarah Regez Sarah Regez tritt bei der Landratswahl am 12. Februar an. Sie kandidiert im Wahlkreis Sissach für die Liste 3 (SVP). 21.12.2022, 03.11 Uhr

(chm)

Hier präsentiert sich Sarah Regez den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Fragen an Sarah Regez

(Die bz Basel hat allen Kandidatinnen und Kandidaten drei Fragen gestellt, welche diese beantworten konnten)

Das bin ich (Stellen Sie sich in eigenen Worten vor)

Mein Name ist Sarah Regez, Ich bin eine 28-jährige Studentin an der Universität Basel und interessiere mich nebst meinen Büchern sehr für Menschen als Individuen, die Gesellschaft allgemein, das weltweite und innerstaatliche Geschehen und arbeite gerne an Problemlösungen, wie zum Beispiel dem Anliegen über das weitere Verfahren mit der Verkehrslage in der Begegnungszone in Sissach.

Was möchten Sie erreichen im Landrat?

Ich sehe die folgenden drei Bereiche in der Politik als essenzielle Grundpfeiler für eine gesunde Gesellschaft: Die Sicherung einer möglichst hohen Selbstversorgung durch die Landwirtschaft, der Schutz und die (finanzielle) Förderung der Familie und eine grundsolide Bildung für alle. Mit dem Fokus auf die Förderung dieser Bereiche werden auch meine politischen Entscheidungen im Landrat ausfallen.

Was ist aus Ihrer Sicht die grösste Herausforderung im Kanton in den nächsten Jahren?

Es ist unumgänglich, dass wir im Kanton vermehrt darauf bedacht sind, den durch Inflation und andere ungünstige Bedingungen gefährdeten Mittelstand durch Steuersenkungen und Verminderung der kantonalen Ausgaben zu fördern und zu schützen! Die Vorbereitung auf die anstehende Strommangellage ist voranzutreiben und die Versorgung und die Sicherheit der Bevölkerung während einer solchen zu gewährleisten.

